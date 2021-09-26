Росія планує виділити ОРДЛО більш 900 млрд рублів

Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованого Донбасу понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень), повідомляє Украинская правда.

Це затверджена російським урядом "Програма пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій на 2022–2024 роки", яка є у розпорядженні журналістів проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Згідно з внутрішніми російськими даними, на території ОРДЛО проживає близько 2,9 мільйона осіб. 38% з них – пенсіонери.

Середня зарплата – 15 тисяч рублів, на 20 тисяч менше ніж у сусідній Ростовській області. У планах Кремля через три роки, у 2024-му, вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників тієї ж Ростовської області 2019 року.

При цьому видання зазначає, що військова складова утримання угруповань "ДНР" і "ЛНР" фінансується окремо.

Згідно з даними української розвідки, управління соціально-економічним життям на окупованому Донбасі здійснюється через Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, створену у грудні 2014 року, пише "Донбас.Реалії".

Фінансування відбувається через московський Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів. Керівник Міжвідомчої комісії і голова наглядової ради Благодійного фонду – заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров. Окрім того низка співробітників цього фонду обіймають посади в керівництві угруповань "ДНР" і "ЛНР".

У Донецьку – це заступники керівника так званого "уряду" "ДНР" Володимир Пашков і Володимир Антонов, керівник апарату так званого "уряду" Володимир Йожиков і Віктор Колесник – "радник" ватажка угруповання "ДНР". У Луганську працівниками Благодійного фонду є "радники" ватажка угруповання "ЛНР" Віталій Кузнєцов і Микита Дворніков (справжні прізвища Віталій Якуш і Микита Картошкін), так званий міністр промисловості "ЛНР" Сергій Неверов (насправді Сергій Богданов) та голова спостережної ради місцевої компанії "Востокуголь" Андрій Разін (Андрій Чурін).

"Донбас Реалії" звернулися до Міністерства економічного розвитку РФ з питаннями щодо роботи згаданої Міжвідомчої комісії, але відповіді на момент публікації матеріалу не отримали.