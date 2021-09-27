Netflix показав трейлери головних прем'єр

У суботу, 25 вересня, стримінговий сервіс Netflix розповів про свої нові проєкти в межах першого онлайн-фестивалю "TUDUM: A Netflix Global Fan Event". Під час нього користувачам показали трейлери, кліпи та інтерв'ю про найбільш очікувані фільми й серіали, повідомляє Обозреватель.

Презентація на YouTube тривала більше трьох годин. Далі найцікавіші трейлери кіноновинок (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, цими вихідними представники сервісу розповіли про більш ніж 100 фільмів і серіалів, а також показали 145 зірок, серед яких Генрі Кавілл, Кріс Хемсворт, Дуейн Джонсон, Ідріс Ельба, Шарліз Терон, Дженніфер Лоуренс, Міллі Боббі Браун та інші.

Багатьох зацікавили анонси найочікуваніших серіалів сезону – "Відьмак", "Дуже дивні справи". Трейлери цих та інших цікавих проєктів Netflix дивіться нижче.

Тизер четвертого сезону серіалу "Дивні Дива"/"Дуже дивні справи":

Нові тизери другого сезону "Відьмака", також анонсовано вихід третього сезону серіалу:

Трейлер нового трилеру з Дуейном Джонсоном, Раяном Рейнольдсом і Галь Гадот "Червоне повідомлення":

Новий трейлер комедії із Леонардо Ді Капріо і Дженіфер Лоуренс "Не дивися вгору":

Спін-оф приквел фільму "Армія мерців" Зака Снайдера, серіал "Армія крадіїв":

Тизер із новою королевою Єлизаветою, яка з'явиться у п'ятому сезоні серіалу "Корона":

Спін-оф "Вікінгів", серіал "Вікінги: Вальгалла":

Продовження бойовика із Крісом Хемсвортом "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (в оригіналі Extraction), Extraction-2:

Трейлер четвертого сезону драми "Озарк":

Тизер серіалу "Пісочний чоловік" за графічним романом Ніла Геймана "The Sandman":

Повне відео онлайн-фестивалю "TUDUM: A Netflix Global Fan Event":