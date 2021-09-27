Промова Зеленського на Генасамблеї ООН була однією з найсильніших - Кулеба

Промова президента Володимира Зеленського, виголошена під час його виступу на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, дозволила Україні донести світу сигнали і заручитися підтримкою в зміцненні енергетичної безпеки країни, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"ООН — це формат, де країни комунікують свої сигнали. Президент був дуже чітким у донесенні позиції України. Його промова справила враження. Я можу без перебільшення сказати, що це була одна з найсильніших промов цієї Генасамблеї ООН. І це визнають наші колеги, іноземні дипломати" , - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "1+1".

Кулеба розповів про три важливі щодо загроз "Північного потоку-2" двосторонні зустрічі Зеленського в Нью-Йорку. А також про зміцнення енергетичної безпеки України. Зокрема, про зустріч з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.