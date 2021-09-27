Міжреберна невралгія: симптоми, як при інфаркті міокарда

Закололо у серці? Турбує виражений біль у грудях, який посилюється при рухах спини? Так може проявлятися інфаркт міокарда, проте не у всіх випадках. Іноді такі больові відчуття вказують на міжреберну невралгію. Це – не захворювання, а клінічний синдром, однак він також вимагає лікування, повідомляє 24 Канал.

Міжреберна невралгія – це невропатичний біль, викликаний ушкодженням, перетисканням або запаленням міжреберних нервів (тих, які виходять зі спинного мозку і пролягають трохи нижче ребер). Зазвичай такий біль зосереджується у плечах, поширюючись у стінки грудної клітки та верхню частину тулуба.

Як проявляється

Міжреберна невралгія проявляється передусім болем у ребрах. Люди, які страждають на цей тип болю, описують його по-різному. Одні кажуть, що він колючий і різкий, інші – що тупий та пекучий. Ще хтось порівнює його з корчами.

Біль може "розливатися" по всій грудній клітці або поширюватися зі спини у напрямку до грудей. Іноді людина може відчувати біль по всій довжині ребер. Напади болю є переважно епізодичними і нерідко посилюються під час фізичної активності, зокрема підйому предметів, поворотів і скручувань тулуба, кашлю, чхання та сміху.

Також цей клінічний синдром може проявлятися:

болем у животі;

лихоманкою;

свербежем;

онімінням;

поколюванням;

обмеженням рухливості верхньої частини спини;

болем у руках з подальшим переходом на плечі.

Коли звертатися до лікаря

Міжреберна невралгія може супроводжуватися сильним, виснажливим болем та утрудненим диханням. Якщо біль локалізується у грудній клітці або ділянках, які до неї прилягають, це може бути ознакою стану, який вимагає надання пацієнту невідкладної медичної допомоги, зокрема інфаркту міокарда.

Міжреберна невралгія має схожі симптоми із такими серйозними станами, як компресійні переломи хребців, наприклад, уражених остеопорозом, ушкодження серця або легенів, плеврит (запалення плеври), реберний хондрит, пухлини та тромбоемболія легеневої артерії.

Увага! Якщо ви або хтось із ваших близьких скаржиться на сильний біль, який виник раптово, якомога швидше зверніться по фахову допомогу!

Інші ознаки, які сигналізують про загрозу життю людини:

біль у грудях, який поширюється у ліву руку, плече, охоплює цілу спину, віддає у щелепу;

відчуття тиску у грудній клітці;

викашлювання/відхаркування жовто-зеленого слизу;

прискорене неритмічне серцебиття або відчуття тріпотіння у грудях;

задишка, неможливість вдихнути повітря на повні груди;

сильний біль у животі або грудях (при диханні чи кашлі);

дезорієнтація, запаморочення, втрата свідомості.

Чому виникає міжреберна невралгія

Як правило, цей клінічний синдром є результатом:

травмування грудної клітки (наприклад, її забою чи перелому ребер);

ускладнення, яке виникло внаслідок хірургічного втручання, що передбачало відкриття грудної клітки;

вірусних інфекцій, таких як герпес чи оперізуючий лишай;

защемлення міжреберного нерва;

невриту (запалення нерва або групи нервів);

доброякісних або злоякісних пухлин живота чи грудної клітки, яка чинить тиск на міжреберні нерви;

натягнутості або напруженості м’язів спини або грудної клітки;

вагітності (рідко).

Іноді міжреберна невралгія не має очевидної причини. Якщо лікар не зможе встановити точної причини вашого стану, діагностує у вас ідіопатичну міжреберну невралгію. Термін "ідіопатичний" використовується на позначення патологічних станів, причина яких не піддається ідентифікації.

Чинники ризику

Існує кілька факторів, які підвищують ймовірність виникнення міжреберної невралгії. До них належать:

інфікування вірусом Varicella-zoster (збудником вітряної віспи та оперізуючого лишаю);

заняття швидкісними або контактними видами спорту, такими як катання на лижах або сноуборді, футбол чи боротьба;

небезпечне водіння, яке збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод і, відповідно, травматизації міжреберних нервів та ребер;

патологічні стани, які викликають системне запалення, у тому числі артрит (запалення суглобів).

Як діагностують міжреберну невралгію

Більшість людей, які страждають на міжреберну невралгію не зволікають із зверненням до лікаря, оскільки вважають, що у них трапився серцевий напад або ж виникли інші проблеми зі серцем. Фізичний огляд є важливою складовою діагностики міжреберної невралгії. Він передбачає огляд ділянок, де розташовуються міжреберні нерви. Неприємні відчуття, які виникають у результаті легкого натискання, допоможуть оцінити ступінь болю.

Лікар може також провести додаткові обстеження, що дозволить виключити інші можливі причини болю у грудній стінці, ребрах чи спині (наприклад, захворювання легень або серцево-судинні захворювання):

рентген грудної клітки. Це дослідження може допомогти віднайти джерело болю (за умови, що воно, звісно, дислокується в обстежуваній ділянці), а також виявити захворювання кісток, серця чи легень;

тест на швидкість нервової провідності, який дозволяє визначити величину ушкодження та дисфункції нервів;

електроміографію, з допомогою якої можна оцінити м’язову тканину та нейрони, які нею управляють;

ультразвукове дослідження опорно-рухового апарату, яке передбачає візуалізацію глибшу, ніж ту, яку забезпечують традиційні рентгенівські промені та інші подібні дослідження.

Якщо у вас є фактори ризику розвитку хвороб серця та судин (артеріальна гіпертензія, діабет, тютюнокуріння або обтяжений сімейний анамнез), лікар може запропонувати ваш перевірити стан здоров’я серця, зокрема пройти:

навантажувальне стрес-тестування (його також називають "біговою доріжкою") допоможе лікареві з’ясувати, наскільки ваше серце ефективно справляється із навантаженнями. Оскільки організм працює інтенсивніше, він потребує більше кисню, а тому серце, відповідно, повинно перекачувати більше крові. Мета стрес-тесту – дослідити, чи погіршується кровопостачання артерій, які забезпечують роботу серця;

електрокардіограму – просте, безболісне вимірювання електричної активності серця;

ехокардіографію – дослідження відбувається із застосовуванням звукових хвиль, які дозволяють отримати поточні зображення серця і з’ясувати, як функціонує серце та його клапани;

морфологію крові – аналіз, який дозволяє виміряти рівень серцевих маркерів. Якщо він – підвищений, це може свідчити про проблеми зі серцем.

Як лікують міжреберну невралгію

Лікування міжреберної невралгії залежить від основної причини її виникнення. В окремих випадках симптоми можуть зникати і без лікування.

Якщо міжреберна невралгія розвинулася як ускладнення після торакотомії (хірургічного втручання, що супроводжується відкриттям грудної клітки), лікарі, як правило, призначають відповідні знеболюючі анальгетики, у тому числі:

опіоїди;

ліки для місцевого застосування, такі як капсаїцин;

протисудомні препарати;

нестероїдні протизапальні засоби, які зменшують запалення і біль;

черезшкірну електричну стимуляцію нерва;

трицикліки, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну або селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну.

Якщо міжреберна невралгія людини обумовлена оперізуючим лишаєм, лікарі призначають препарати для ліквідації цієї інфекції:

системні кортикостероїди;

анестетики;

противірусний препарат ацикловір.

Методами лікування міжреберної невралгії також є:

блокада міжреберних нервів – пацієнту ін’єкційним шляхом вводять анестетик або кортикостероїд (обколюють ділянку навколо уражених міжреберних нервів);

радіочастотна абляція. Таке лікування зазвичай призначають людям, які потерпають від нападів болю, спричиненого міжреберною невралгією – руйнують окрему ділянку нерва, котра провокує появу болю та інших симптомів міжреберної невралгії;

антидепресанти – препарати, які (і це доведено) допомагають зменшити або й взагалі усунути нейропатичний біль;

лікарські препарати проти нейропатичного болю. Такі ліки, як габапентин блокують дію нервів, що стимулюють появу больових відчуттів.

оперативні втручання при міжреберній невралгії призначають рідко.

лікар може також порекомендувати акупунктуру, масажну терапію та йогу.

Увага! Ці методи слід застосовувати у поєднанні із традиційним лікуванням, а не як окрему терапію чи як замінник медичної терапії.

Профілактика міжреберної невралгії

Ведення здорового способу життя дозволяє запобігти ризику виникнення міжреберної невралгії або зменшити його.

Що можна зробити, щоб звести ризик до мінімуму

безпечно керувати транспортним засобом та пристібати ремінь безпеки.

вакцинуватися від вітряної віспи.

вакцинуватися від оперізувального лишаю (якщо вам 60 років і більше).

при заняттях спортом, активному відпочинку одягати захисне спортивне спорядження, зокрема шолом і щитки.

лікувати запальні захворювання.

Вагітність і міжреберна невралгія

Вагітність передбачає значні тілесні зміни, які можуть вплинути на спинномозкові нерви жінки. Одним із пояснень є те, що збільшуючись у розмірі, матка може тиснути на черевні гілки грудних нервів, які пролягають у міжреберних проміжках.

До слова, міжреберна невралгія не є поширеним станом під час вагітності. Якщо вона все ж з'являється у період вагітності, то після пологів зазвичай зникає, що пов’язано зі зменшенням тиску на нерви.

Перебіг міжреберної невралгії у кожної людини є індивідуальним. Лише лікар може найкраще пояснити, чого пацієнту потрібно очікувати і яке лікування може йому найкраще допомогти.

Пам’ятайте! Якщо біль не лікувати (незалежно від місця, де він проявляється чи причини походження), можуть виникнути ускладнення: