27 вересня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день туризму, День народження пошукової системи Google, День чеського пива, День подарунків світу, повідомляє УНИАН.

В Україні - День вихователя і дошкільних працівників, День туризму, в Канаді - День без виправдань, в США - День шоколадного молока, День "Роздавіть банку", День подяки предкам, День яловичої тушонки, День сім'ї, День шарфа, День ведучих ранкового шоу, в Мексиці - День закінчення війни за незалежність, в Туркменістані - День Незалежності, в Монголії - День телебачення, в Словаччині - День залізничника, в Ізраїлі - Ошана Раба, в Польщі - День Польської Підпільної Держави, в Бельгії - День французької спільноти, в Ефіопії - свято мескельського Хреста, на Мадагаскарі - день пам'яті Святого Вінсента де Поля.

Пам'ятні дати 27 вересня, річниці та події

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У 1480 році в цей день правителі Іспанії Ізабелла Кастильська і Фердинанд Арагонський з санкції Папи Римського Сиксту IV заснували Іспанську інквізицію.

У 1825 році в Англії почався рух по першій громадській залізниці. Паровоз, сконструйований Джорджем Стефенсоном, провіз поїзд з 450 пасажирами з Дарлінгтона в Стоктон зі швидкістю 24 км/год.

У 1854 році пароплав "Arctic", йдучи з Британських островів в новий світ, зіткнувся з пароплавом "SS Vesta[en]" (Франція) і затонув біля мису Рейс. Загинули 350 осіб.

У 1905 році найбільший фізик-теоретик, один із засновників сучасної теоретичної фізики, лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року, громадський діяч-гуманіст Альберт Ейнштейн опублікував роботу "Чи залежить інерція тіла від міститься в ньому енергії?", в якій пропонувалося знамените E=mc2. Це - закон еквівалентності маси і енергії.

У 1937 році в містечку Альбіон, штат Нью-Йорк, відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.

У 1938 році Сергій Корольов, який став надалі провідним конструктором СРСР ракетно-космічних систем, був засуджений до 10 років ув'язнення і відправлений на Колиму. Все почалося з того, що влітку 1938 року начальник відділу ракетних літальних систем московського Ракетного науково-дослідного інституту 31-річний Сергій Павлович Корольов був заарештований за сумнозвісною 58-й статті як учасник контрреволюційної троцькістської організації, нібито діючої всередині РНІІ, а також за зрив здачі нових зразків озброєння.

Головував на засіданні Військової колегії Верховного Суду армвоенюрист Василь Ульріх, "через руки" якого пройшли десятки тисяч репресованих. Восени 1940 року Корольов був переведений в нове місце ув'язнення - Московську спецтюрму НКВС, де під керівництвом вченого, авіаконструктора Андрія Туполєва, також ув'язненого, брав активну участь у створенні бомбардувальників Пе-2 і Ту-2 і одночасно розробляв проекти керованої аероторпеди і нового варіанту ракетного перехоплювача.

Це послужило причиною для переведення Корольова в 1942 році в інше КБ тюремного типу при Казанському авіазаводі, де велися роботи над ракетними двигунами нових типів з метою застосування їх в авіації. Корольов був звільнений в 1944 році і реабілітований в квітні 1957 року. За спогадами близько знали його людей, улюбленою приказкою Сергія Павловича завжди була фраза "Шльопнуть без некролога".

У 1967 році один з найбільших у світі лайнерів "RMS Queen Mary" був перепроваджений до Каліфорнії, де з нього зробили плавучий ресторан і музей.

У 2001 році уряд Норвегії заснував премію за математичні дослідження - Абелівську премію.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 вересня святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також день називають "Вирій", "Треті Осеніни", "Ставрів день".

Що сьогодні не можна робити

Чи не дозволяється важко фізично працювати, в тому числі і по дому: прибирати, шити, прати, в'язати. Також краще не починати важливі справи - все піде прахом. Крім того, сьогодні потрібно дотримуватися суворого посту, а значить не їсти м'ясо, яйця, молочні продукти і рибу.

Прикмети на 27 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дме північний вітер - наступне літо буде теплим;

заморозки - до ранньої зими;

ясно і тепло - холоди настануть нескоро;

різко похолодало - весна буде ранньою.

Іменини 27 вересня

Іменини у Івана, Вінцента, Даміанта і Косми.