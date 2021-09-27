Усик зробив Ілону Маску космічний подарунок

Усик зробив Ілону Маску космічний подарунок

Український боксер після сенсаційної перемоги над Джошуа подарував Маску свою криптовалюту і костюм "космонавта", який приніс йому удачу в Лондоні, повідомляє Сегодня.

Олександр Усик – щедра душа!

Після перемоги над Ентоні Джошуа український боксер відправив американському мільярдерові-винахіднику Ілону Маску презенти – свій NFT-токен і костюм космонавта JAXET – саме в такому Усик виходив на переможний поєдинок з Ей-Джеєм.

"Спасибі всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити йому особливий подарунок – мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе", – написав Усик у своєму Twitter.
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Ілон Маск

Відзначимо, що незадовго до бою з Джошуа Усик випустив свою криптовалюту – NFT-токени. Невзаємозамінні токени – це унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейні, гарантує оригінальність предмета і дає ексклюзивні права на нього.

Усика і Джошуа чекає реванш

Додамо, що Усик хотів би провести реванш із Джошуа на НСК "Олімпійський" у Києві.

Але, за словами Олександра, для нього місце повторного бою не принципове.

"Хоч у космосі", – каже українець.
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