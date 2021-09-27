Усик зробив Ілону Маску космічний подарунок
Український боксер після сенсаційної перемоги над Джошуа подарував Маску свою криптовалюту і костюм "космонавта", який приніс йому удачу в Лондоні, повідомляє Сегодня.
Олександр Усик – щедра душа!
Після перемоги над Ентоні Джошуа український боксер відправив американському мільярдерові-винахіднику Ілону Маску презенти – свій NFT-токен і костюм космонавта JAXET – саме в такому Усик виходив на переможний поєдинок з Ей-Джеєм.
"Спасибі всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити йому особливий подарунок – мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе", – написав Усик у своєму Twitter.
Відзначимо, що незадовго до бою з Джошуа Усик випустив свою криптовалюту – NFT-токени. Невзаємозамінні токени – це унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейні, гарантує оригінальність предмета і дає ексклюзивні права на нього.
Додамо, що Усик хотів би провести реванш із Джошуа на НСК "Олімпійський" у Києві.
Але, за словами Олександра, для нього місце повторного бою не принципове.
"Хоч у космосі", – каже українець.
- Намалювався! Реванш Усик – Джошуа вирішив зірвати небитий британець
- Усик летить до Києва: яке на вигляд обличчя українця
- Там ще ніхто не бився: Усик назвав нове місце для реваншу з Джошуа
- Усика після перемоги над Джошуа викликав на бій росіянин
- Зроблено в Росії: Усика звинуватили в зраді через футболку, в якій він відсвяткував перемогу