"Танці з зірками" 4 випуск: хто вибув з проєкту

Четвертий випуск "Танців з зірками" відбувся 26 вересня та здивував багатьох глядачів. Зірки мали змогу продемонструвати свої уміння в латиноамериканських танцях, тому дехто перевершив очікування суддів і глядачів, а хтось – навпаки розчарував. І ними стали Олексій Суровцев і Марія Колосова, повідомляє 24 Канал.

У новому випуску "Танців з зірками" головний паркет країни покинула пара Олексія Суровцева і Марії Колосової. Вони танцювали ча-ча-ча, проте отримали найменшу кількість балів від глядачів та суддів.

Варто додати, що в зону ризику цього тижня потрапили: Євгенія Власова і Макс Леонов, Фагот і Катерина Тришина, Олексій Суровцев і Марія Колосова. На жаль, шоу продовжилось лише для пар Власової та Фагота.