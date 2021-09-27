"Танці з зірками" 4 випуск: хто вибув з проєкту

"Танці з зірками" 4 випуск: хто вибув з проєкту

Четвертий випуск "Танців з зірками" відбувся 26 вересня та здивував багатьох глядачів. Зірки мали змогу продемонструвати свої уміння в латиноамериканських танцях, тому дехто перевершив очікування суддів і глядачів, а хтось – навпаки розчарував. І ними стали Олексій Суровцев і Марія Колосова, повідомляє 24 Канал.

У новому випуску "Танців з зірками" головний паркет країни покинула пара Олексія Суровцева і Марії Колосової. Вони танцювали ча-ча-ча, проте отримали найменшу кількість балів від глядачів та суддів.

Варто додати, що в зону ризику цього тижня потрапили: Євгенія Власова і Макс Леонов, Фагот і Катерина Тришина, Олексій Суровцев і Марія Колосова. На жаль, шоу продовжилось лише для пар Власової та Фагота.

"Нам дуже шкода, що нам не вдалось станцювати усі танці, які хотілось. Було великою честю танцювати з усіма вами на одному паркеті. Дякую суддям,", – лаконічно прокоментував свій виліт Олексій.

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