Від гаража до будівлі за $2,1 млрд: як змінювалися офіси Google

У понеділок, 27 вересня, компанії Google виповнюється 23 роки. 1998 року її як навчальний проект заснували студенти університету Стенфорда Ларрі Пейдж і Сергій Брін, повідомляє Обозреватель.

Восени 1998 року Пейдж і Брін запустили роботу Google в гаражі їхньої подруги Сьюзан Войжицкі (зараз вона – глава відеосервісу YouTube). Вже через чотири місяці команда стартапу зросла до восьми осіб і переїхала в офіс у Пало-Альто, центрі Кремнієвої долини.

Google має більше 70 офісів по всьому світу. Джерело: careers.google.com

У серпні 1999 року Google знову переїхала, цього разу до будівлі в місті Маунтін-В'ю. 2003 року вона орендувала офісний комплекс у тому ж місті в комп'ютерної компанії Silicon Graphics, який компанія викупила через три роки за 319 мільйонів доларів і який став її головною штаб-квартирою (відомий як Googleplex).

Офісна будівля Google в Цюриху, Швейцарія. Джерело: Unsplash

Водночас у Google з'являються офіси в Токіо та Сіднеї. 2004 року вона відкриває їх у Дубліні, Цюриху й Бангалорі, 2005 – в Сан-Паулу, Мехіко і Манчестері, 2006 року – в Боулдері, Ірвіні, Піттсбурзі й Тайпеї.

Тренажерний зал для співробітників офісу Google. Джерело: careers.google.com

2007 року Google починає активно виходити за межі США: нові офіси пошукача з'являються в Шанхаї, Санкт-Петербурзі, Гельсінкі, Буенос-Айресі, Каїрі, Кракові, Монреалі та Йоганнесбурзі.

До 2015 року в Google налічувалося понад 70 офісів по всьому світу. Джерело: careers.google.com

2008 року офіційні представництва компанії вже є в Індії та Нігерії, 2009 – в Кампалі (Уганда) та Стокгольмі, 2010 року – в Москві, Мілані, Гонконзі, 2011 – в Кембриджі, Боготі (Колумбія), Братиславі, Копенгагені, Гамбурзі, Кіркленд, Куала-Лумпурі, Парижі, Таїланді та Варшаві.

В оформленні своїх офісів Google використовує яскраві кольори. Джерело: careers.google.com

До 2015 року в Google налічується вже понад 70 офісів по всьому світу. А у вересні 2021 року компанія придбала офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів.

Територія офісу Google. Джерело: careers.google.com

В оформленні офісів Google використовує яскраві кольори, незвичайні м'які меблі, подушки та власну символіку. У головному офісі в Маунтін-В'ю більше 30 кафе та їдалень, безкоштовних для співробітників. Серед них – вегетаріанський ресторан Yoshka, названий ім'ям першої собаки, що оселилася в кампусі.

Офіс Google. Джерело: careers.google.com

Найбільш незвичайним з усіх представництв Google називають офіс у Цюриху, головний у Європі. Тут є невеликий клуб, бібліотека, кінотеатр, по дві-три кухні на кожному поверсі.

Найбільш незвичайним з усіх представництв Google називають офіс у Цюриху. Джерело: habr.com/KoshZ

Офіс Google у Цюриху. Джерело: habr.com/KoshZ

Офіс Google у Цюриху: в їдальні можна попити свіжовичавленого апельсинового соку. Джерело: habr.com/KoshZ

Офіс у Братиславі оформлений у "домашньому" силі: з килимами, кухонними сервізами, музичними інструментами на стінах, пластинками й фотографіями. В офісній будівлі Google в Гамбурзі є басейн з губками, казино, а кімнати для переговорів оформлено як салон літака.

Офіс у Москві прикрашено "портретом" Баби-Яги, декоративними мухоморами й "казковим каменем". У його оформленні використані дерево і цегла.

Офіс Google у Москві. Джерело: careers.google.com

Переговорна "12 стільців", офісна будівля Google у Москві. Джерело: home-and-garden.livejournal.com