"Шукала щось у сумочці": киянка влаштувала масштабну ДТП

У Києві на Столичному шосе вночі сталася ДТП за участі позашляховика Range Rover. Його водійка відволіклася від руху й влетіла в паркувальний майданчик, повідомляє УНІАН.

У салоні також перебувала подруга водійки. Вона розповіла, що причиною неуважності стало те, що жінка "шукала шось у сумочці". Внаслідок автомобіль злетів з крутого повороту на зелену зону, врізавшись у гору шин. Після цього він зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припаркованих машини та перекинувся на дах.