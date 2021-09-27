Курс валют НБУ
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 27 вересня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 26 вересня, підвищився на 12 коп. до 26.64 за 1 долар.
Курс євро виріс на 13 коп. до 31.22 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.42 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 28.81 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 6.78 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.642 200
|EUR
|євро
|31.215 300
|RUB
|рубль
|0.364 940
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.419 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.814 800
|PLN
|польський злотий
|6.780 200