Курс валют НБУ

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 27 вересня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 26 вересня, підвищився на 12 коп. до 26.64 за 1 долар.

Курс євро виріс на 13 коп. до 31.22 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.42 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 28.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 6.78 за 1 польський злотий.