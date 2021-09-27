Старе радянське житло почали скуповувати по всій країні

Ріелтори почали фіксувати підвищення попиту на квартири в будинках радянської забудови. Причому купують старе невелике житло не тільки в столиці, а й у інших регіонах. Але в пріоритеті, звичайно ж, великі міста, повідомляє UBR.

В цілому, як розповіли експерти ринку, на сьогоднішній день більше 70% попиту на вторинному ринку припадає саме на малогабаритні квартири радянської типової забудови.

При цьому близько 60% з них - це однокімнатні квартири за ціною від $35 тис. у великих регіональних центрах (Харків, Дніпро, Одеса, Львів) і до $50 тис. у Києві. Близько 35% попиту складають двокімнатні квартири вартістю $70-100 тис.

"Ціна на таке житло залежить від ряду факторів: локація, транспортна зручність, технічний стан будинку і комунікацій, а також якість внутрішнього ремонту. З початку 2021 року малогабаритні квартири подорожчали від 7 до 10% в залежності від регіонального центру і перерахованих технічних характеристик", - зазначив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

"Однушки" дорожчають швидше за все

Популярність "вторинки" помічають і інші експерти, при цьому відзначаючи, що саме висока затребуваність, високий попит є головними регуляторами цін на такі квартири.

"Малогабаритні квартири радянської забудови користуються попитом більш ніж у 60% покупців квартир на вторинному ринку", - підкреслив гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.

Наприклад, з 2018-го по 2020 рік вартість однокімнатних квартир в середньому по країні збільшилася практично на 15%, говорить він.

Топ-областей з подорожчання вторинного житла

Лідерами з подорожчання однокімнатних квартир є:

Хмельницька обл. - в середньому подорожчання склало 31,5%;

Дніпропетровська, Вінницька та Полтавська обл. - 26%;

Рівненська - 24,5%;

Закарпатська - 24%;

Чернігівська - 22%;

Київська - 21%.

В інших областях зростання вартості однокімнатних квартир не перевищило 15-20%.

До кінця року малогабаритні квартири можуть подорожчати в середньому на 2-3%, прогнозує експерт. Але багато що залежатиме як від епідемічної складової, так і від економічних обставин.

Навіщо скуповують квартири

На даний момент не доводиться говорити про те, що на ринку спостерігається ажіотаж. Популярність однокімнатних та двокімнатних завжди була домінуючою на вторинному ринку, зазначають ріелтори.

"Це той тип житла, який дозволяє громадянам вирішити свою базову потребу у власній квартирі. Крім того, близько 40% придбань малогабаритних квартир здійснюється з метою збереження наявних коштів і отримання доходу від оренди", - зауважив Юрій Піта.

Для порівняння: кількість інвестиційних угод на первинному ринку в сегменті одно- і двокімнатних квартир, в залежності від якісних характеристик об'єкту, що будується, може досягати 80% в Києві і до 50-60% - у великих обласних центрах.

Ціновий прогноз

Якщо говорити про перспективу 2022 року, прогнозують ріелтори, в цьому сегменті квартир ціни будуть досить стабільні. Середньорічне зростання навряд чи перевищить 3-5%.

"Ми вважаємо, що ціни на вторинному ринку на даний момент практично досягли свого економічно обґрунтованого максимуму", - додав президент АСНУ.

За оцінками Володимира Шалаєва, до кінця року вартість малогабаритних квартир не перевищить 10%. Тобто в період з 2018-го по 2021 рік включно такі квартири подорожчають на третину.

Що стосується подальших прогнозів, то, опускаючи "ковідні" та економічні чинники, можна сказати, що на вторинному ринку житла настає період затишшя, вважають експерти. А це позначиться на середніх цінах.