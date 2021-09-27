Блок Меркель програв вибори в Бундестаг

Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані з усіх 299 округів, які опубліковані станом на 5:30 на сайті Федерального офісу, відповідального за спостереження за виборами (Bundeswahlleiter).

Блок Ангели Меркель ХДС/ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС склали 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.

Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "Ліві" з 4,9%.

скріншот Bundeswahlleiter

Інші партії не долають бар'єр для потрапляння в Бундестаг за партійними списками.

Результати ще не є остаточними, проте суттєвих змін не очікується.

Таким чином, право сформувати уряд отримує глава Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц.

Що говорив перед виборами Олаф Шольц про Україну і Росію

Олаф Шольц закликав Євросоюз до розробки нової східної політики. За словами Олафа Шольца, Євросоюзу потрібно з усією ясністю заявити, що він більше не потерпить насильницького переділу кордонів в Європі.

"Росія порушила це, анексувавши Крим, що стало дуже і дуже великою проблемою. У нас також як і раніше проблеми через складну ситуацію на сході України. Тому необхідно, щоб всі повернулися до верховенства права, а не до права сильнішого" , - зазначив він.

Говорячи про діалог з Росією, Шольц зазначив, що уряд Німеччини завжди зустрічався з російським урядом, і в останні роки між ними було багато переговорів.

Влітку 2017, коли Гамбург приймав саміт G20, Шольц бачився з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вибори в Бундестаг: що відомо

Вибори до німецького парламенту проходили за змішаною системою. За місця в Бундестазі змагалися 47 партій.

Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

За прогнозами, кількість депутатів у наступному парламенті знову зросте. У нинішньому складі Бундестагу - 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів - 598.