Кабмін сьогодні візьме на себе функції наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує звільнити трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які представляють державу - Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко. Після цього, повноваження наглядової ради зможе виплняти акціонер НАК - Кабінет Міністрів, повідомляє РБК-Україна.

"У понеділок троє незалежних членів наглядової ради НАК будуть звільнені. Повноваження наглядової ради перейдуть Кабміну" , - сказав один зі співрозмовників видання.

Троє незалежних членів наглядової ради НАК: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден заявили про відставку 7 вересня. Згідно зі статутом НАК термін їх повноважень припинився 21 вересня.

Наглядова рада НАК повинна складатися з 7 членів - 4 незалежних і 3 від держави. Станом на початок вересня, наглядова рада складалася з 6 членів - 3 незалежних і 3 від держави.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попросив Кабінет міністрів як можна швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії.

Автор: Юрій Дощатов