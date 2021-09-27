Кабмін сьогодні візьме на себе функції наглядової ради "Нафтогазу"

Кабмін сьогодні візьме на себе функції наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує звільнити трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які представляють державу - Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко. Після цього, повноваження наглядової ради зможе виплняти акціонер НАК - Кабінет Міністрів, повідомляє РБК-Україна.

"У понеділок троє незалежних членів наглядової ради НАК будуть звільнені. Повноваження наглядової ради перейдуть Кабміну", - сказав один зі співрозмовників видання.

Троє незалежних членів наглядової ради НАК: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден заявили про відставку 7 вересня. Згідно зі статутом НАК термін їх повноважень припинився 21 вересня.

Наглядова рада НАК повинна складатися з 7 членів - 4 незалежних і 3 від держави. Станом на початок вересня, наглядова рада складалася з 6 членів - 3 незалежних і 3 від держави.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попросив Кабінет міністрів як можна швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії.

Автор: Юрій Дощатов

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