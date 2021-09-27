Що очікується на валютному ринку в понеділок

Оскільки Держказначейство минулого тижня провело великі виплати компенсації податку на додану вартість експортерам (тільки в п'ятницю 24 вересня вони отримали 6,6 млрд гривень), вже сьогодні міжбанківський валютний ринок відчує скорочення пропозиції валюти.

В умовах відновлення зростання котирувань безготівкового долара продавці не будуть поспішати віддавати свої валютні запаси, сподіваючись, що цінник підніметься ще вище, і вони отримають додатковий бонус на курсі. У понеділок ситуація на міжбанківському валютному ринку буде залежати від двох моментів: чи збережеться підвищений попит на долар, який знову дорожчає, і як поведе себе Національний банк, якщо зростання курсу продовжиться. Шанси побачити продовження зростання курсу долара досить непогані.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,65/26,75 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці змінювалася дуже динамічно: вранці готівкового «американця» продавали по 26,69-26,70 гривень, до обіду ціну знизили до 26,66-26,67 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,70-26,71 гривень. На вихідних долар в столиці продавали в основному по 26,70 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,69-26,71 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Можливе зростання долара на 3-4 копійки.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці з позначки 1,1746 долара опустився до 1,1700 долара, оскільки долар знову зміцнився до решти валют, але до закриття дня повернувся на 1,1725. Вранці понеділка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1713-1,1727 долара. Готівковий євро в минулу п'ятницю вранці продавали по 31,24-31,25 гривень, до обіду - по 31,30 гривень, а до вечора ціна повернулася до ранкових значень. На вихідних євро продавали по 31,24-31,26 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є підстави очікувати, що до вечора євро стане дорожче на кілька копійок.

Російський рубль минулої п'ятниці то зміцнювався до 72,60, то падав до 73,10 рублів за долар. Вранці понеділка він торгується в діапазоні 72,60-72,80 рубля за долар, намагаючись продовжити зростання. Готівковий рубль в столиці минулої п'ятниці і на вихідних продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Протягом дня можливі коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів.