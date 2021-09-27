Тарифи на газ в жовтні перерахували: опалення подорожчає на 4 тис. грн

В Україні в жовтні місячні тарифи на газ перерахувала низка постачальників. Найбільше заплатять клієнти "ТАС Енергія країни" – замість 20,96 за кожен куб вони платитимуть 31,06 грн. У результаті, опалення будинку в середньому може подорожчати взимку на 4,1 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних моніторингу. Варто відзначити, що за місячним цінами платять тільки ті українці, які самі ухвалили рішення перейти з річних тарифів. Ще в травні всіх споживачів автоматично перевели на річні тарифи.

Які ціни пропонують в жовтні:

"КІЇВГАЗЕНЕРДЖІ" – 30,5 грн (було 19,8 грн у вересні);

"ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" – 13 грн за куб (без змін);

Постачальник останньої надії – 12 грн за куб (ціна не змінилася);

"ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – 31,06 за кубометр (у вересні було 20,96 грн);

"АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" – 19,95 грн (було 12,5 грн);

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" – 16,76 грн (ціна не змінилася);

"ВОЛІНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" – 12,98 грн (без змін).

Відзначимо, таке значне зростання місячних тарифів пов'язаний з ситуацією в Європі. Дії "Газпрому", який різко обмежив поставки, відмовився закуповувати додаткові потужності української ГТС, спровокували дефіцит блакитного палива.

Російська компанія пішла на такі дії для того, щоб змусити європейців не перешкоджати запуску "Північного потоку-2". Також, за оцінками "Нафтогазу", вони планують кардинально змінити ситуацію на ринку і перейти на довгострокові контракти з країнами ЄС.