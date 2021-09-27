У 2022 році зростання цін на житло сповільниться

У 2022 році темпи зростання цін на первинну житлову нерухомість сповільняться. Такий прогноз дав засновник і генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє UBR.

"Я не думаю, що ціна буде рости темпами вище 10%", - сказав Фіала.

Він аргументував свою думку тим, що в наступному році собівартість будівництва не буде рости так само, як в 2021 році - на міжнародних ринках ціни на метал досягли піку ще в червні, наводить приклад Фіала, і з того моменту впали на 15-20%.

Крім того, в 2022 році сповільниться інфляція, а також насититься частина нинішнього попиту на квадратні метри, вважає засновник Dragon Capital.

Відзначимо, раніше девелопери прогнозували, що до середини 2022 року середня вартість квадратного метру на первинному ринку нерухомості складе $3 тис. - зараз цей рівень є середнім для житла преміальних сегментів ринку.

У той же час інші учасники преміального ринку вважають сегмент недооціненим - і нагадують, що до 2014 року ціна на топових об'єктах доходила до $20 тис./кв. м.