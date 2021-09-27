Кулеба розповів, чого очікує від нової коаліції в Німеччині

Україна ще до виборів у Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і нині розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1".

"Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні.

Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань" , — розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така довгострокова та системна робота.

"Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин" , — заявив міністр.

За попередніми даними, Соціал-демократична партія здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Обидва головні претенденти на пост канцлера ФРН — Олаф Шольц і Армін Лашет — заявили про готовність сформувати новий уряд.

