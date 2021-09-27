Українки оформили переможний дубль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

У Рованіемі (Фінляндія) з 23 вересня по 4 жовтня проходить чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів (U-20) і молоді (U-23). Українцям вже вдалося домогтися кількох успіхів, повідомляє 24 Канал.

На цьому турнірі Україна представлена в складі 30 спортсменів: 15 важкоатлетів виступають на молодіжному рівні, 15 – на юніорському. Зокрема, виступає в Фінляндії 20-річна Каміла Конотоп – чемпіонка Європи серед дорослих і учасниця Олімпіади-2020.

У сумі двоборства Каміла Конотоп (вагова категорія 59 кілограм) взяла 209 кг, не її найкращий результат, але цього вистачило для "золота". А "срібло" з результатом 203 кг здобула ще одна українка – Аліна Захарченко (не була у топ-3 ривка, третя в поштовху, але сумарно друга).

Інша українка Світлана Самуляк (55 кг) виграла "золото" з результатом 191 кг (88 + 103). Ольга Івженко в цій же вазі стала другою – 180 кг (82 + 98).