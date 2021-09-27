В Україні почнуть автоматичну фіксацію ще одного порушення ПДР

З 1 жовтня в автоматичному режимі буде фіксуватися перевищення вагових норм. До цієї дати уряд зобов'язаний прийняти підзаконні нормативно-правові акти до закону №1582-IX, повідомляє Твоя машина.

На сьогоднішній день в Україні встановлено вже близько 50 систем автофіксації перевищення ваги, але поки вони працюють в тестовому режимі. Вимірювальне обладнання розташоване по всій ширині в верхньому шарі покриття автомобільних доріг. Планується перекрити всі наявні об'їзні дороги.

Фіксуватися буде номерний знак, габарити, маса, кількість осей, швидкість і інші дані. Потім порушників буде приходити повідомлення про штраф.