У біткоїну почалася чорна смуга

Курс біткоїну може обвалитися до $30 тис. за монету. У першу чергу, це пов'язано з великою кількістю негативних сигналів для крипторинку – наприклад, заборона Китаю на криптооперації, настрій уряду США щодо регулювання всієї сфери. Також у число факторів уходить штучне привернення уваги медійними персонами, повідомляє Обозреватель.

"Згадайте весну поточного року, коли від згадки монет Ілоном Максом ціни демонстрували різке зростання. Наразі в медійному просторі активно просувають ідею, що компанія Tesla вже почала приймати оплату в біткоїнах і планує встановити як платіжний засіб Dogecoin. З одного боку, це оптимістичні сигнали для індустрії, з іншого боку, на цих новинах ціна біткоїну знизилася з $48 тис. до $40 тис.", – розповів головний стратег по криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Фахівець відзначає, що наразі ринок криптовалют не є масовим привабливим напрямком для інвестицій. Більш того, коливання цін на фондовому ринку, на товарному, а також нестійкість розвитку відносин індустрії з фінансовими регуляторами різних держав поки не дають підстави чекати стрімке зростання цін на тижні – з 27 вересня по 3 жовтня.

Наразі біткоїн коштує $44,1 тис., про це свідчать дані CoinDesk. При цьому за добу курс головної криптовалюти виріс на 4,72%. Ще зовсім недавно на тлі заборони в Китаї курси криптовалют знизилися. Так, біткоїн тоді обвалився до $41,2 тис. (-5,38% за добу), Ethereum – $2,7 тис. (-8,50%), XRP – $0,9 тис. (-6,60%).