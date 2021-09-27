Футболіст розірвав Мережу виконанням гімну України

Відео виконання гімну України футболістом Вереса стали вірусним в Мережі. Непідробні емоції Сергія Панасенка нікого не залишили байдужим, повідомляє Сегодня.

Традиційно всі матчі чемпіонату України починаються з виконання національного гімну. Не стала винятком і зустріч Вереса і Шахтаря в Києві.

Півзахисник Вереса Сергій Панасенко настільки емоційно виконав гімн, що в шоці перебували навіть його партнери, які стояли поруч.

"Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі і прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по Вересу. Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", – прокоментував ролик Сергій.

Під час недавнього Євро-2020 емоційним виконанням гімну відзначилася збірна Італії – майбутній чемпіон Європи, до речі. Але тепер у них з'явився гідний конкурент в Україні!