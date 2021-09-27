Катя Осадча позувала в стильному осінньому образі

Українська телеведуча Катя Осадча зачарувала атмосферними осінніми фотографіями. У неділю вона сфотографувалася на тлі красивого пейзажу в джинсах і кардигані, повідомляє 24 Канал.

Катя Осадча вихідні провела з сім'єю. Вона насолодилася цим часом, адже попереду новий робочий тиждень, що насичений на зйомки.

Зірка позувала на тлі неймовірно гарного осіннього пейзажу. Катя постала перед об'єктивом у світло-синіх джинсах, футболці з принтом і рожевому в'язаному кардигані. Талію зіркової матусі підкреслив тонкий коричневий ремінець, а поєднала комфортне вбрання з білими кросівками.

Волосся Осадча зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.

Фото з інстаграму ведучої