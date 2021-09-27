Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України призначив нове правління НАК"Нафтогаз України". Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією РБК-Україна рішення прийнято 27 вересня.

Зокрема, Кабмін припинив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

Кабмін обрав членами правління "Нафтогазу" Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз"; Романа Чумака Романа, голову казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальника казначейського департаменту.

За інформацією РБК-Україна, Кабмін зібрався, звільнив трьох членів Наглядової ради від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися і призначивши п'ятьох.

Автор: Юрій Дощатов