На Криті стався сильний землетрус

На грецькому острові Крит вранці 27 вересня стався землетрус. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє Європейська правда.

Землетрус почався о 09:17. За описом свідків, він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.

За першими оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 балів, епіцентр знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліон.

#Breaking: Just in - At least one person has been confirmed to have died from falling debris in #Heraklion, in #Crete, after a 6.5 magnitude of a earthquake shook the region in #Greece#Κρήτη #σεισμό pic.twitter.com/tWBfWZhNNm — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) September 27, 2021

Інформація про руйнування тільки починає надходити, про жертви і постраждалих наразі невідомо. Вже очевидно, що пошкоджено чимало фасадів будівель, повідомляють про значні руйнування церкви в Руссохорії, ближче до центру острова.