На Криті стався сильний землетрус
На грецькому острові Крит вранці 27 вересня стався землетрус. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє Європейська правда.
Землетрус почався о 09:17. За описом свідків, він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.
За першими оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 балів, епіцентр знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліон.
Інформація про руйнування тільки починає надходити, про жертви і постраждалих наразі невідомо. Вже очевидно, що пошкоджено чимало фасадів будівель, повідомляють про значні руйнування церкви в Руссохорії, ближче до центру острова.