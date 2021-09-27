Туреччина посилила військову присутність у Сирії

Турецькі військові розгорнули додаткові підрозділи на півдні від сирійського Ідлібу, готуючись до будь-якої потенційної наземної операції на тлі посилення ударів з боку сил режиму Башара Асада, повідомляє Дiлова Столиця.

Посилення військової присутності відбувається напередодні зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з лідерами Росії та Ірану.

"Режим Асада та його прихильник Росія посилили свої атаки на північно-західну провінцію Ідліб у Сирії в рамках своєї тижневої кампанії проти опозиційного бастіону. Туреччина направила тисячі військових на північний захід Сирії, що перебуває під контролем опозиції" , — йдеться у публікації.

Раніше у вересня п'ять військових груп, що діяли під проводом підтримуваної Туреччиною Сирійської національної армії на півночі країни, оголосили про об’єднання і намір діяти спільно зі збройними силами Туреччини у районах, звільнених від терористичних угруповань.

Ідліб входить в зону деескалації, сформовану відповідно до угоди між Туреччиною та Росією у березні 2020 року. Тут проживає майже 3 мільйони людей, дві третини з них переміщені з інших частин країни. Режим Асада, однак, послідовно порушував умови припинення вогню, здійснюючи часті напади всередині зони деескалації.