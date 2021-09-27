Назвали саму економічну швидкість для автомобіля

Одна з важливих характеристик автомобіля, від якої багато в чому залежить його успіх на ринку, - це витрата палива. Представляючи нову модель, її виробник заявляє певні показники, але фахівці радять не довіряти їм на 100%, так як вони відрізняються від реальності, повідомляє Судово-юридична газета.

Точніше уявлення про витрату палива можна отримати, додавши близько 1-2 літрів, і особливо це актуально в тих випадках, коли машина їде по поганих дорогах і відповідно на зниженій передачі, а також варто в міських пробках. Різниця пов'язана з тим, що виробники проводять заміри витрати в умовах, близьких до ідеальних. І добитися цих показників на дорозі дуже складно.

І все ж, яка швидкість найбільш підходяща для економії палива? За словами автомобільних експертів, це 75 км / год, що реально можна досягти навіть в деяких міських районах, якщо немає пробок. В цьому випадку прискорення повинно бути плавним і рівномірним - наприклад 50 км / год досягаються за 20 секунд за показаннями тахометра. Вони не повинні перевищувати 1500 об / хв.

Слід зазначити, що витрата палива (в даному випадку бензину) також пов'язаний з вибором конкретної передачі. Тому фахівці радять включати максимально можливу передачу, а з автоматичною коробкою передач переходити в ручний режим. Не слід підтримувати високі швидкості, також добре вимкнути кондиціонер. Фари (передня оптика) збільшують витрата на 0,5 л / 100 км, тому вдень добре активувати тільки фари проти туману.

При русі за містом оптимальна швидкість близько 80 км / ч. Тоді витрата бензину найнижчий, і його можна ще знизити, якщо їхати за вантажівкою або автобусом, так як в такому випадку лобове опір знижується.