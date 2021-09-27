Запікання продуктів у фользі: важлива різниця матової і глянцевої сторони

Фольгу можна з упевненістю назвати справжнім винаходом нашого часу. Рулон цього матеріалу точно знайдеться у кожній домівці й це не дивно. Адже, кухонна помічниця дозволяє готувати страви таким чином, що за смаковими якостями вони мало чим поступаються печі чи приготуванню на вугіллі, повідомляє Обозреватель.

А для того, аби їжа виходила ще більш соковитою та ніжною потрібно знати деякі хитрощі по використанню фольги.

Вибір фольги

Це саме той фактор, на який першочергово потрібно звернути свою увагу. Для будь-якого способу запікання найкраще підходить товста фольга – так зменшується ризик, що вона у процесі приготування пошкодиться. Але якщо у вас вдома лише класична тонка фольга – не біда. Її можна просто скласти у декілька шарів та добре закріпити при випіканні.

Матова та блискуча сторона: в чому різниця

У кожної господині хоча б один раз виникало подібне питання. І справді, від того, якою стороною покласти фольгу на деко залежить кінцевий результат та смак страви. Вважається, що блискуча сторона краще відбиває тепло і цим самим не прилипає до їжі. Тому, загортати продукт слід так, щоб матова сторона була ззовні.

При запіканні матова сторона фольги повинна бути ззовні

Контакт з повітрям

Варто пам`ятати одне просте правило: при запіканні м`ясних чи рибних страв не допускайте аби повітря вступало в контакт зі стравою, а тому потрібно, щоб фольга щільно прилягала до самого продукту. Утім, при запіканні овочів трохи повітря все ж таки не завадить – воно допоможе овочам пропаритися, а не прожаритися.

А хрустка скоринка буде

Про хрустку скоринку мріють всі, але далеко не у кожної виходить досягти бажаного результату. Для того, щоб її отримати потрібно розгорнути фольгу тоді, коли страва майже вже майже готова. Запікати таким способом 5-10 хвилин.

Риба у фользі

Температурний режим

Якщо ви плануєте запікати у духовці, то температура запікання відрізняється залежності від страв: м`ясо – 170 градусів, птиця – 160 градусів, риба – 140-145 градусів. У випадку, якщо готуєте на відкритому вогні, то варто дочекатися того моменту, коли вугілля трохи охолоне.