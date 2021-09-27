У Мінцифри розповіли, як зареєструвати місце проживання дитини в "Дії"

На порталі "Дія" громадяни можуть подати заяву на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років за адресою одного з батьків з одночасним зняттям з реєстрації з попереднього місця проживання, повідомляє Судово-юридична газета.

Подання заяви займе всього лише 5 хвилин, послугу нададуть впродовж одного робочого дня, а вартість становитиме 13 грн 60 коп.

Так, для того, щоб зареєструвати дитину:

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Заповніть онлайн-форму заяви для отримання послуги. Підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом Якщо адреси реєстрації місця проживання батьків не збігаються, необхідно отримати згоду іншого з батьків. Для цього другому з батьків потрібно підписати заяву за допомогою електронного підпису. Після формування заяви та одержання згоди іншого з батьків (за потреби) її буде передано в обробку реєстратору відповідного органу місцевого самоврядування

Також звертають увагу, що адреса нового та поточного місця проживання має входити до переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводиться експериментальний проєкт (Харків, Луцьк, Рівне, Вінниця, Маріуполь, Кривий Ріг, Хмельницький та Львів).

Житло, за адресою якого відбувається реєстрація, не має перебувати в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Якщо вам необхідно отримати паперовий витяг про зареєстроване місце проживання, зверніться до Центру надання адміністративних послуг.

Також побачити актуальне місце реєстрації вашої дитини можна в е-свідоцтві про народження в мобільному застосунку "Дія".