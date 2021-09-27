Повернення обов’язкового техогляду: які авто його не пройдуть і чому

До вересня 2022 року в Україні планують повернути схему проходження технічного огляду, яка буде обов'язковою для всіх. Майже половина автопарку не зможе пройти цю процедуру чесно, повідомляє 24 Канал.

За офіційною статистикою Національної поліції України з 01.01.2021 по 31.08.2021 через "управління несправним транспортним засобом" в Україні сталося 328 ДТП. Всього за цей період зафіксовано 120 209 ДТП. Тобто кількість аварій, які сталися через технічну несправність, становить всього 0,27%.

Чи може обов'язковий техогляд вплинути на рівень аварійності?

В Україні обов'язковий техогляд для всіх автомобілів скасували в 2011 році. Перш за все через корупційну складову, адже наявність талона не завжди означає, що автомобіль технічно справний. Після скасування схеми техогляду аварійність навіть трохи зменшилася.

На сьогодні обов'язковість проходження техогляду передбачена тільки для комерційних транспортних засобів - автобусів, вантажівок, ліцензованих таксі. А саму процедуру техогляду з 2012 року проводять приватні компанії, які мають дозвіл від Мінінфраструктури та внесені до реєстру МВС.

Угода з ЄС - лише привід

Підписавши у 2014 році Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання повернути технічний огляд (ТО) для всіх власників автомобілів. Ця вимога міститься в 40-й і 45-й директивах ЄС.

Втім, виконання цієї умови актуально лише для держав, які є повноправними членами Європейського Союзу. Зараз шанси України на вступ до ЄС мізерно малі.

"Вам знадобиться з 20 років роботи, поки Ви дійдете до цієї готовності ... все три країни мають проблеми з судами. Ви не підходьте під вимоги членства в ЄС", - оцінює готовність до вступу України в ЄС президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Але обов'язковий техогляд це великі гроші, які можна зібрати з автовласників, отже українська влада вирішила не затягувати з впровадженням "європейських правил".

Першу спробу повернути обов'язковий техогляд для всіх автомобілів ще в 2016 році зробив уряд Володимира Гройсмана. Однак, як виявили Антикорупційний і транспортний парламентські комітети документ містив суттєві корупційні ризики. Тому запропонований законопроект повернули в Кабмін на доопрацювання.

Другий раз до теми введення загального техогляду повернулися в 2019 році. Тоді на сайті Мінінфраструктури опублікували для обговорення проект закону, який передбачав введення обов'язкового проходження техогляду з 2022 року.

Особливістю документа стало те, що їм фактично пропонувалося імплементувати в українське законодавство європейський досвід. Зокрема, проект закону передбачав обов'язковість проходження ТО для нових автомобілів через чотири роки після їх першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки. Однак і цей документ із зауваженнями від різних державних органів відправили на доопрацювання.

Третя спроба - формальна. У лютому 2020 року Мінінфраструктури вдруге оприлюднило проект закону, який відомство пропонувало в 2019 році. І історія повторилася - документ знову відправили на доопрацювання.

Через рік у відомстві повернулися до цього питання. У квітні 2021 року Мінінфраструктури в черговий раз оприлюднило проект закону, яким вводиться обов'язковість проходження ТО і в черговий раз отримав зауваження, які не дозволяють прийняти його в запропонованій редакції.

У проходженні документа відмовили Державна регуляторна служба, Антимонопольний комітет. Зауваження надійшли також від Міністерства внутрішніх справ і Мін'юсту. Серед основних зауважень - непрозора процедура надання дозволів компаніям для проведення технічного контролю і конфлікт інтересів.

Антимонопольний комітет в свою чергу побачив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, адже центри сертифікації, які підпорядковані МВС, одночасно повинні давати дозвіл на проведення техогляду приватним компаніям і при цьому самі займалися б наданням таких послуг.

Основним каменем спотикання на шляху до запровадження техогляду для всіх автомобілів стали корупційні ризики під час процедури техогляду.

корупційний техогляд

Саме корупція була основною причиною скасування обов'язкового техогляду в 2011 році. Станції техогляду тоді були державними і належали ДАІ. По суті, в рамках однієї структури здійснювалася видача та контроль відповідності сертифікатів про проходження процедури.

Щоб зменшити корупційну складову в 2012 році право проводити техогляд дали приватним сервісним центрам. Тому у власників автобусів, вантажівок і ліцензованих таксі, які на сьогодні зобов'язані проходити цю процедуру, є можливість вибору місця її проведення.

Втім, навіть за таких умов корупційні ризики залишаються актуальною проблемою, зазначає керівник Громадської спілки "суб'єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації" (ГС СТТ) Ігор Черненко. Ринок на якому конкурують МВС і приватні центри щорічно обслуговує 800 тис. Автомобілів.

"Основна проблема виникає на етапі перевірки документів у Мінінфраструктури, оскільки відомство багатьом структурам безпідставно відмовляє, лобіюючи інтереси компаній, які пов'язані з чиновниками в Мінінфраструктури", - говорить Ігор Черненко.

Він додає, що ця ситуація не нова і тягнеться з 2017 року. Наприклад, в січні 2019 року в Україні з 500 станцій, які були на той момент, залишилося близько 20.

"Деякі станції показували безпрецедентну ефективність роботи. За місяць одна станція могла видати 2600 протоколів ОТК (обов'язковий технічний контроль - ЕП). Це космічна цифра, тому що навіть гіпотетично жодна станція не може прийняти стільки автомобілів за місяць. Зазвичай це 400-500 автомобілів . Тому це була просто торгівля талонами ", - переконаний Ігор Черненко.

Розрахунковий час техогляду для вантажних автомобілів - 60 хвилин, для автобусів - 65 хвилин. Ці норми прямо закріплені в постанові Кабінету міністрів. Експерти звертають увагу на те, що ці нормативи встановлюють максимально допустимі часові рамки.

"Лабораторія здатна проводити техогляд транспортного засобу якісно за 25-40 хвилин, за умови наявності справного сучасного обладнання і компетентного персоналу", - говорить президент Асоціації безпеки експлуатації транспорту Дмитро Гончарук.

Коли буде повернута схема обов'язкового техогляду для всіх автомобілів, ринок збільшиться приблизно в 10-12 разів. Адже всього в Україні понад 10 млн автомобілів. А станцій, які мають право проводити техогляд - близько тисячі, чого явно недостатньо. Збільшити їх кількість швидко не вийде, адже доступ приватного бізнесу до надання цих послуг не такий простий, як здається на перший погляд.

Хто не зможе пройти чесно

У зоні ризику - авто старше 15 років, розмитнені "евробляхі", авто, які були в ДТП, а також будь-які транспортні засоби зі зміною заводських конструкцій.

"Автомобілі перевіряються на відповідність технічним станом, яке зазначено в документації заводу-виготовлювача. Тобто, вимагати рівня викидів Євро-5 від старих" Жигулів "ніхто не буде", - сподівається Дмитро Гончарук.

"В Україні, якщо виникає проблема з фільтром сажі на дизельних авто, його вирізають. Такий автомобіль вже не пройде обов'язковий технічний контроль за рівнем вихлопних газів. Новий каталізатор часто коштує приблизно стільки ж як евробляха", - підкреслює Ігор Черненко.

Наприклад, ціна на оригінальний каталізатор для Volkswagen Passat 1.9 TDI (2005 - 2011 років випуску) стартує від 32 тис. Грн. Навряд чи власник такого авто буде купувати нову запчастину за таку ціну після виходу її з ладу. Тим більше, коли "проблему" можна вирішити за менші гроші (купити талон проходження ТО) і це особливо не впливатиме на якість руху.

Нормальний ресурс для фільтр сажі і каталізатора близько 250-300 тис. Км. це відповідає приблизно 15 років середньостатистичної експлуатації. Тобто, переважна більшість машин, яким понад 15 років, швидше за все, чесно то не пройдуть і будуть змушені або купувати дуже дорогі деталі для відновлення авто, або давати хабар за талон то.

В останні роки каталізатори також стали предметом крадіжок, адже вони містять цінні метали, зокрема, платину. Деякі гаражні СТО навіть пропонують безкоштовно "полагодити" автомобіль з несправною вихлопною системою, вирізавши каталізатор і встановивши просту систему.

За непроходження техогляду тим, для кого він є обов'язковим, зараз передбачений штраф 1700 грн. За повторне порушення - позбавлення водійського посвідчення.