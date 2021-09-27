В Україні скоротились обсяги споживання продуктів

Українці скоротили обсяги споживання основних продуктів харчування у 2020 році, свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє Сьогодні.

Несуттєво скоротилось середньорічне споживання хлібу на душу населення – на 1%, і становить 96,6 кг.

Також, порівняно із 2019 роком, українці стали їсти менше картоплі (1,25%), яєць (на 1,42%), риби (на 0,8%) та овочів — на 0,4%.

Найбільше зменшився обсяг споживання фруктів та ягід.

Так, середня кількість фруктів та ягід на кожного українця 2020 року становила 56,5 кг, що на 3,75% менше, ніж у 2019.

Зменшилось на 3,47% споживання цукру, свідчать дані Держастату.

Втім є продукти, яких в Україні стали споживати несуттєво, але більше – це м’ясо (на 0,37%), молоко та молочні продукти (на 0,7%) та олії (на 2,5%).