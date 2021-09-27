У Китаї почали чіпувати форму школярів

Початкова школа в Чжухаї, на півдні Китаю в якості експерименту почала вбудовувати мікрочіпи в одяг школярів, щоб відстежувати їхнє місцеперебування, повідомляє УНІАН.

Завдяки цьому пристрою батьки можуть у режимі реального часу стежити, як довго вони знаходяться в їдальні або туалеті.

Якщо ж учень потрапляє в "небезпечну зону", система відправляє попередження вчителям і батькам. Ця система також дозволяє їм спілкуватися з дітьми, оскільки чіп автоматично підключається до системи обміну повідомленнями.

Ініціативу чіпувати школярів у суспільстві зустріли неоднозначно. Багато хто вважає, що Китай занадто далеко зайшов з системою електронного спостереження і порівнюють таке нововведення з електронним браслетом.

Останнім часом у Китаї безліч скандалів, пов'язаних з умовами навчання дітей, з випадками фізичного насильства, а також прогулюванням школярами занять.