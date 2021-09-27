Dodge представив новий кросовер Journey

Концерн Stellantis, до складу якого входить компанія Dodge, анонсувала старт виробництва кросовера Dodge Journey. Урочиста церемонія випуску першого авто відбулася на спільному підприємстві GAC-FCA в китайському Ханчжоу, повідомляє Обозреватель.

Новинка являє собою модернізований кросовер GAC GS5, який випускається у Китаї з 2018 року.

Перший Dodge Journey нового покоління зійшов з конвеєра в Китаї. Джерело: gacfca.com

Поява версії під маркою Dodge є результатом співпраці між концерном Stellantis і китайською компанією GAC. Спільне підприємство працює в Піднебесній вже 11 років і випускає моделі Jeep для місцевого ринку. Але тепер географія буде розширена, а новенькі Dodge Journey з Ханчжоу відправляться підкорювати мексиканських автолюбителів.

Автомобіль буде оснащується 1,5-літровим турбованим мотором потужністю 168 к.с. У парі з ним працює 6-ступіневі "механіка" або "автомат". Привід здійснюється виключно на передні колеса.

GAC GS5. Джерело: GAC

Від свого китайського родича Dodge відрізняється іншим оформленням передньої частини, фірмовим декором і набором опцій. Подібна співпраця є взаємовигідною для обох партнерів. Для GAC це дозволить розширити свою присутність за межами Китаю, а для Stellantis – мінімізувати витрати на розробку нових моделей, причому, Journey – це лише перший крок у даному напрямку.