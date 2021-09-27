Жителя Маріуполя засудили на три роки за пропаганду війни

Житель Маріуполя (Донецька області) був засуджений за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України й пропаганду війни, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Донецька обласна прокуратура.

У відомстві заявили, що прокурором у суді доведено, що в період з листопада 2018 року по червень 2020 зловмисник робив репости та розміщував на своїй сторінці забороненої в Україні соціальної мережі Однокласники інформацію, викладену інтернет-ресурсом Рупор Новоросії.

За даними прокуратури, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до вирішення військового конфлікту і вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Вироком Приморського районного суду Маріуполя правопорушника засуджено до трьох років позбавлення волі.