Дельта-штам став домінуючим в Україні – МОЗ

Дельта-штам коронавірусу став домінуючим в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна.

"Варто зауважити, що ми зіткнулися з дельта-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, альфа-штам - поширювався не так швидко. Швидкість поширення дельти зросла в рази" , - говорить Кузін.

За його словами, один інфікований "дельтою" може, в середньому, заразити від 5 до 8 осіб. Це при інтенсивному спілкуванні або в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області і бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це дельта" , - зазначив Кузін.

Санлікар зазначив, що клінічний перебіг "дельти" дещо інший, але найбільш характерні симптоми - традиційні для ГРВІ.