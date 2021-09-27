Дельта-штам став домінуючим в Україні – МОЗ
Дельта-штам коронавірусу став домінуючим в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна.
"Варто зауважити, що ми зіткнулися з дельта-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, альфа-штам - поширювався не так швидко. Швидкість поширення дельти зросла в рази", - говорить Кузін.
За його словами, один інфікований "дельтою" може, в середньому, заразити від 5 до 8 осіб. Це при інтенсивному спілкуванні або в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.
"Ми точково беремо інформацію з кожної області і бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це дельта", - зазначив Кузін.
Санлікар зазначив, що клінічний перебіг "дельти" дещо інший, але найбільш характерні симптоми - традиційні для ГРВІ.
"Зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і дельта-штаму зокрема починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла. У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів", - сказав Кузін.