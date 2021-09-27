Шахтар - Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" 28 вересня в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти італійського "Інтера". Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", повідомляє УНИАН.

Шахтар - Інтер: де дивитися матч

Протистояння українського та італійського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок поєдинку - о 19.45.

Шахтар - Інтер: перед матчем