Шість рад від кардіолога тим, у кого серце - «це спадкове»

Лікар-кардіолог Наталія Іванюк розповідає, що часто на прийомі чує фразу «це у мене спадкове», коли мова йде про гіпертонію, інфаркті, інсульті, варикозну хворобу тощо, повідомляє GreenPost.

Кардіолог зазначає, що усунений сімейний анамнез (наявність у близьких родичів кардіологічних захворювань) значно підвищує ризик розвитку серцево-судинної патології у людини, однак це далеко не вирок.

Лікар пропонує кілька простих правил для зменшення ризику:

контроль рівня холестерину, глюкози й тиску;

здорове харчування і нормалізація маси тіла;

дозовані фізичні навантаження;

відмова від куріння;

відмова від алкоголю;

позитивний настрій.