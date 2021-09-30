Шість рад від кардіолога тим, у кого серце - "це спадкове"
Лікар-кардіолог Наталія Іванюк розповідає, що часто на прийомі чує фразу «це у мене спадкове», коли мова йде про гіпертонію, інфаркті, інсульті, варикозну хворобу тощо, повідомляє GreenPost.
Кардіолог зазначає, що усунений сімейний анамнез (наявність у близьких родичів кардіологічних захворювань) значно підвищує ризик розвитку серцево-судинної патології у людини, однак це далеко не вирок.
Лікар пропонує кілька простих правил для зменшення ризику:
- контроль рівня холестерину, глюкози й тиску;
- здорове харчування і нормалізація маси тіла;
- дозовані фізичні навантаження;
- відмова від куріння;
- відмова від алкоголю;
- позитивний настрій.
«Якщо у вас є схильність до якоїсь хвороби, використовуйте цю інформацію для поліпшення якості свого життя. А не робіть з себе жертву обставин! Ваше здоров'я у ваших руках! »- запевняє лікар.