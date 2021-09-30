Шість рад від кардіолога тим, у кого серце - "це спадкове"

Шість рад від кардіолога тим, у кого серце - "це спадкове"

Лікар-кардіолог Наталія Іванюк розповідає, що часто на прийомі чує фразу «це у мене спадкове», коли мова йде про гіпертонію, інфаркті, інсульті, варикозну хворобу тощо, повідомляє GreenPost.

Кардіолог зазначає, що усунений сімейний анамнез (наявність у близьких родичів кардіологічних захворювань) значно підвищує ризик розвитку серцево-судинної патології у людини, однак це далеко не вирок.

Лікар пропонує кілька простих правил для зменшення ризику:

  • контроль рівня холестерину, глюкози й тиску;
  • здорове харчування і нормалізація маси тіла;
  • дозовані фізичні навантаження;
  • відмова від куріння;
  • відмова від алкоголю;
  • позитивний настрій.
«Якщо у вас є схильність до якоїсь хвороби, використовуйте цю інформацію для поліпшення якості свого життя. А не робіть з себе жертву обставин! Ваше здоров'я у ваших руках! »- запевняє лікар.

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