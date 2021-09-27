COVAX планує змінити правила розподілу вакцин у світі

Глобальна ініціатива COVAX, яка забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин проти коронавірусу у світі, розглядає можливість зміни правил розподілення препаратів. Причиною стало те, що Британія щепила майже половину населення, в той час, як у Ботсвані (Південна Африка) не було введено жодної вакцини, повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що в березні Великобританія стала лідером у світі за показниками COVID-вакцинації.

Тоді COVAX виділила країні понад півмільйона доз зі своїх запасів, а Ботсвані, яка не почала імунізацію, було призначено 20 тисяч доз з тієї ж мільйонної партії мРНК-вакцин Pfizer. Тож COVAX планує переглянути методологію розподілу вакцин на основі вже імунізованого населення, в тому числі препаратами, придбаними безпосередньо у виробників ліків, згідно з внутрішнім документом Gavi (Глобального альянсу з вакцин та імунізації).

Зазначено, що дана пропозиція буде обговорюватися на засіданні правління Gavi у вівторок, 28 вересня, і зміна може бути прийнята в четвертому кварталі цього року.

Автор: Марія Кучерявець