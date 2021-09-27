Ринок землі: скільки українців планують продати свої паї

Введення ринку землі з 1 липня 2021 року істотно не вплинуло на економічну поведінку більшості українців. Більше половини (61%) опитаних заявили, що поки не збираються нічого робити, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна.

Бажання скористатися новими можливостями висловили 11% громадян: 5% хотіли б продати землю, яку вони мають, 6% - хотіли б докупити ще землі.

Дещо відрізняються наміри тих, хто вже сьогодні має землю у власності, та тих, хто її не має. Серед власників землі близько 15% бажали б скористатися можливостями ринку землі та купити чи продати земельну ділянку. Натомість таких лише 6% серед тих, хто землі сьогодні немає. Ті ж власники землі, які сьогодні здають свої земельні ділянки в оренду, здебільшого воліли б лишити землю у того самого орендаря.

"Так, попри політизованість та публічну міфологізацію цього питання, відкриття ринку земель матиме реальні відчутні наслідки для близько 10 - 15% громадян" , - зазначають соціологи.

Майже половина українців (48%) зазначають, що не мають ніякої землі у власності. Ще 5% українців говорять, що вони мають землю у власності, але поки вона належним чином не оформлена (перебуває у процесі оформлення). Водночас більшість українців, що володіють землею, все ж стверджують, що володіють нею офіційно у різних формах. Так, 24% мають офіційно оформлену присадибну ділянку (город), 16% - і земельний пай, і присадибну ділянку, а 7% - мають земельний пай (паї).

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор: Олександр Білоус