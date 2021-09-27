Екс-президент Афганістану заявив про злом акаунту у Facebook
Невідомі зламали акаунт у Facebook екс-президента Афганістану Ашрафа Гані. Про це політик заявив у Twitter, повідомляє Лента.Ру.
Колишній афганський лідер попередив, що не всі публікації в соціальній мережі від його імені дійсні до повернення доступу до акаунту. За кілька хвилин до повідомлення про злом на сторінці Гані в Facebook з'явилися заклики до співпраці з бойовиками радикального руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані.
В опублікованій заяві сказано, що необхідно співпрацювати з тимчасовим урядом і допомогти талібам розморозити фінансові активи республіки для її подальшого процвітання.
До цього таліби попросили міжнародне співтовариство дати їм 20 місяців, перш ніж робити висновки про їхнє правлінні в Афганістані.