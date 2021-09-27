На аукціон виставили рідкісний спорткар Toyota

У 2001 році італійське кузовне ательє Zagato представило незвичайний родстер на базі середньомоторною Toyota MR-S. Всього було виготовлено не більше 100 екземплярів, а один з них шукає нового власника, повідомляє Обозреватель.

Для компанії Zagato це був всього лише другий проєкт, виконаний на основі японського автомобіля. Десятьма роками раніше ательє представило концепт Gavia, створений на базі Nissan Leopard. Команда стилістів на чолі з Норіхіко Харада потрудилися на славу.

У 2001 році італійське кузовне ательє Zagato представило незвичайний родстер на базі середньомоторною Toyota MR-S. Джерело: bhauction.com

Дизайн машини вийшов досить епатажним, але приховати походження все-таки не вдалося, – у силуеті безпомилково вгадується MR2. Джерело: bhauction.com

Облик передней и задней частей родстера выглядит очень эффектно. Джерело: bhauction.com

Передня та задня частини родстера виглядають дуже ефектно. Джерело: bhauction.com

Дизайн машини вийшов досить епатажним, але приховати походження все-таки не вдалося, – у силуеті безпомилково вгадується MR2. А ось передня та задня частини родстера виглядають дуже ефектно.

Салон Zagato VM180. Джерело: bhauction.com

Будівництвом незвичайної конверсії на своїх виробничих потужностях займалася компанія Toyota Modellista International. Такі автомобілі продавалися виключно на японському ринку під ім'ям Zagato VM180. Автомобіль накатав за 20 рік всього 40070 км і знаходиться в ідеальному стані.

За спинками крісел водія та його супутника розташовується 155-сильним мотор об'ємом 1,8 літра. Потужність у порівнянні зі "стоковим" збільшили на 15 к.с. Джерело: bhauction.com

За спинками крісел водія і його супутника розташовується 155-сильним мотор об'ємом 1,8 літра. Потужність в порівнянні зі "стоковим" збільшили на 15 к.с., а момент виріс зі 172 до 178 Нм. На розгін до першої "сотні" легкому і компактному родстеру потрібно менше ніж 8 секунд.