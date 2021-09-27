Весільні тренди: модні образи цієї осені

, повідомляє Sobкor.net.

Рання осінь – ідеальна пора року для весільної церемонії. Для важливої події можна обрати весільну сукню чи костюм, незважаючи на погодні умови.

Наразі на піку популярності знаходяться наступні моделі:

Драпірування в грецькому стилі. Складки тканини виглядають дуже жіночно, урочисто та елегантно. Різними способами драпірування можна підкреслити будь-яку фігуру.

Брючний весільний костюм. Оригінальні наречені обирають костюми. Як бачимо, вони виглядають не менш жіночно.

Штани зі шлейфом. Пишний шлейф може додати традиційного шику навіть комбінезону чи брючному костюму.

Мінісукня. Якщо хочеться показати ніжки, можна дозволити собі це зробити. Часто мінісукні обирають у якості другого наряду для вечірки після основного торжества.

Вікторіанський стиль. Класика завжди залишається в моді. Вінтажні сукні можуть по-особливому підкреслити особистість.

Хіпі-стиль. Якщо стриманість – не ваш варіант, можна показати відкриті плечі. Цей стиль передбачає натуральні тканини, романтичні мережива, вільні лінії.