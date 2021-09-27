Весільні тренди: модні образи цієї осені

, повідомляє Sobкor.net.

Рання осінь – ідеальна пора року для весільної церемонії. Для важливої події можна обрати весільну сукню чи костюм, незважаючи на погодні умови.

Наразі на піку популярності знаходяться наступні моделі:

Драпірування в грецькому стилі. Складки тканини виглядають дуже жіночно, урочисто та елегантно. Різними способами драпірування можна підкреслити будь-яку фігуру.

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Брючний весільний костюм. Оригінальні наречені обирають костюми. Як бачимо, вони виглядають не менш жіночно.

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Штани зі шлейфом. Пишний шлейф може додати традиційного шику навіть комбінезону чи брючному костюму.

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Мінісукня. Якщо хочеться показати ніжки, можна дозволити собі це зробити. Часто мінісукні обирають у якості другого наряду для вечірки після основного торжества.

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Вікторіанський стиль. Класика завжди залишається в моді. Вінтажні сукні можуть по-особливому підкреслити особистість.

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Хіпі-стиль. Якщо стриманість – не ваш варіант, можна показати відкриті плечі. Цей стиль передбачає натуральні тканини, романтичні мережива, вільні лінії.

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