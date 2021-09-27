Суркіс не стерпів поведінку зіркового легіонера
Перед закриттям трансферного вікна Динамо позбулося скандальнго легіонера Жерсона Родрігеса. Гравець збірної Люксембургу був відправлений до Франції, повідомляє Сегодня.
Киянам вдалося домовитися про оренду Родрігеса в Труа з правом викупу. Президент Динамо Іорь Срукіс розповів причини розставання із зірковим легіонером.
"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це в слух, що він повинен бути футболістом основного складу, і ні в якому разі його не можна змінювати, у жодному разі він не повинен не грати певні ігри. Чого у Луческу бути не може. І ще поводився неадекватно. Тому ми його віддали в оренду з правом викупу. На сьогоднішній день незамінних немає", – зізнався Суркіс в ефірі каналів Футбол.
Жерсон Родрігес в Україні встиг "пустити коріння" – футболіст з Люксембургу завів роман з тенісисткою Ольгою Янчук, а в листопаді минулого року Ольга народила хлопчика, якого назвали Жерсоном Джуніором.
Влітку Янчук оголосила про розставання з Родрігесом, а пізніше хвалилася спільними фото з футболістом.