Всесвітній день туризму: локації України, які слід відвідати хоч раз у житті

Вже традиційно 27 вересня в усьому світі відзначають День туризму. Чудовим варіантом його проведення буде подорож по Україні. В нашій країні на кожному кроці ховаються мальовничі каньйони, озера, палаци, печери та багато іншого, повідомляє 24 Канал.

Щороку відпочивальники з усіх куточків держави та з-за кордону знаходять нові місцини, щоб насолодитися ще незвіданими красотами. Однак є локації, які просто must visit для кожного туриста.

Локації України, які слід відвідати кожному

Озеро Синевир

Одне із 7 див України, яке виникло понад 10 тисяч років тому. Синевир вважається одним з найкрасивіших озер в Карпатах і однією з найцікавіших пам'яток Закарпаття.

Синевирське озеро розташоване на висоті понад 900 метрів. Глибина коливається від 10 до 12 метрів, подекуди сягає 24 метрів, але через прозорість води виникає оманливе враження, що дно – зовсім близько.

Озеро Синевир / Фото з інстаграму @pavlenko.raw

Загадковість цього місця зачарує назавжди, вам закортить дізнатися всі таємниці Морського ока.

Дземброня

Найбільш високогірне село нашої країни відмінно підходить для старту захопливої подорожі мальовничим Чорногірським хребтом. Тиша, чисте гірське повітря, розкішні види, ліси, полонини – це і не тільки приваблює до села Дземброня тисячі туристів.

Його не можна порівняти ні з чим, адже воно ні на що не схоже. Сюди їдуть люди в пошуках істини, спокою та абсолютної краси.

Село Дземброня / Фото з інстаграму @bro.tour

Асканія-Нова

Унікальний біосферний заповідник на Херсонщині – ще одне диво України. Ця ділянка степу ніколи не оброблялася людиною, а сьогодні є однією з найулюбленіших локацій сафарі-туристів.

Сюди вирушають, щоб побачити зебр, південноамериканських верблюдів, індійських й африканських антилоп, оленів, павичів та багато інших представників тваринного світу.

Аскания-Нова / Фото с инстаграма @incrediblefelix

﻿ Цікаво, що NASA внесла заповідник до рейтингу місць, чия енергетика справляє найпотужніший цілющий вплив на все живе.

Тунель кохання

Це одна з найцікавіших та найпопулярніших пам'яток України. Насправді тунель є частиною залізничного полотна, яким й досі курсують потяги. Завдяки тому, що під час руху потяги обламують маленькі гілочки, тунель має гарну форму овалу.

Мало хто знає, що декілька років тому японський режисер Акійоші Імазакі зняв тут повнометражний фільм, який може дивитися увесь світ.

Тунель кохання восени / Фото з інстаграму @sergiystepanenko

Озеро Сиваш

Одне з найпопулярніших озер в Україні розташоване у Херсонській області. Кажуть, що озеро – це залишки стародавнього Лемурійського моря.

Його часто називають Мертвим морем України, адже вода тут виштовхує на поверхню – потонути не вдасться. Лемурійське озеро має цілющі характеристики та величезний вміст мінералів. Це неймовірно гарне місце відрізняється від інших озер своїм насиченим рожевим кольором.

Лемурійське озеро / Фото з інстаграму @olena.domanytska

Хотинська фортеця

Ще одне з семи чудес України. Фортеця була зведена в IX столітті для зміцнення кордонів Київської Русі князем Володимиром Святославичем. Проте, розбудували споруду у XV столітті молдовани.

Висота фортечних мурів становить 45 метрів, а товщина – до 5 метрів. Оскільки вона збереглась в автентичному стані, на території фортеці часто проводять лицарські турніри "Битва націй", бо тут по-справжньому передається атмосфера часів наших предків.

Хотинська фортеця / Фото з інстаграму @eugenepanyuta

Бакота

Вона розташована на території Національного природного парку "Подільські Товтри". Півстоліття тому жителів виселили, а село затопили, щоб побудувати водосховище для гідроелектростанції. Тому офіційно – його немає на карті.

Фантастичні пейзажі, пляжі та залишки скельного монастиря приваблюють сюди тисячі туристів. Також тут можна оглянути кам'яну скелю на березі Дністра – таємничу гору Курник, й піти на оглядовий майданчик з видом на Дністер і саму скелю.

Бакота / Фото з інстаграму @ksu_hin

Підгорецький замок

Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. На жаль, багато пам'яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому.

Сьогодні замок належить до переліку пам'яток світу, які потребують реставрації. Але, мабуть, найцікавішим є те, що, згідно з розповідями місцевих жителів і відвідувачів, у підвалах живе привид жінки.

Підгорецький замок / Фото з інстаграму @angelyka_bulavko

Це далеко не всі must visit локації України, але саме вони входять у список тих, що неодмінно слід відвідати!