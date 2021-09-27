Конфлікт на кордоні з Косово: в Сербії вимагають реакції від НАТО

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до НАТО з вимогою протягом 24 годин відреагувати на конфлікт на кордоні з Косово, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю телеканалу Pink Вучич сказав, що інакше Сербії доведеться задіяти свої сили.

«Сербія підвищила бойову готовність, але вона не піднімала армію і поліцію. Сербія не входила на територію Косово...ми не маємо на це права. Ми не підемо з військами, для нас головне - мир» , - зазначив сербський президент.

Влада Косово з 20 вересня заборонила в'їзд автомобілів із сербськими номерами і зобов'язала встановлювати на кордоні тимчасові номери Косово, аргументуючи рішення тим, що Сербія чинить так само стосовно машин з номерними знаками Косово.

Після цього на кордоні почалися протести: зокрема, серби в Косово заблокували кордон вантажівками, в Косово сталися напади на адміністративні будівлі.

На тлі ескалації конфлікту Сербія привела в режим підвищеної бойової готовності підрозділи на кордонах з Косово. У той же час Косово звинувачують в «окупації бронетехнікою» півночі регіону.

Косово проголосило незалежність у 2008 році. Її визнали 110 країн світу, зокрема, США і країни Європейського Союзу. Сербія категорично відмовляється визнати незалежність Косово.

Згідно з сербською конституцією, територія Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія. Однак фактично Косово владою Сербії не контролюється.