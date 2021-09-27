В Україну йдуть сильні заморозки

В Україні значно похолодає 29-30 вересня. Синоптики попередили про заморозки у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту, повідомляє РБК-Україна.

В Україну йде антициклон з північних широт, впродовж тижня він посилюватиметься, його центр зміститься до Лівобережжя України. Відповідно у більшості областей атмосферний тиск зростатиме, а на небі ставатиме все менше хмар, повідомили синоптики.

І саме за таких погодних умов можуть відмічатися заморозки у деяких регіонах. 29-30 вересня очікуються заморозки 0-5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту, у північно-східних областях місцями і в повітрі.

У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра у північно-східних областях та Карпатах вдень невеликий дощ. Температура вночі +2+8 тепла, на узбережжі морів до +12.

Автор: Анастасія Рокитна