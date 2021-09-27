Три ради, як залишатися спокійним під час конфлікту на роботі

Конфліктні ситуації трапляються абсолютно з кожною людиною, але щоб не втрачати ефективність комунікації й швидко вирішити проблему потрібно вчитися зберігати спокій в таких ситуаціях, повідомляє WomanEL.

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3 поради, як залишатися спокійним під час конфлікту на роботі.

Спочатку подумайте

Намагайтеся не реагувати відразу і взяти під контроль свої емоції. Взявши невелику паузу запитайте себе, що ви відчуваєте і чому, і тільки потім видавайте якусь відповідь співрозмовнику, щоб уникнути імпульсивних рішень або слів.

Не реагуйте на емоції інших

Ще одне правило, яке допоможе згладити ситуацію, це не реагувати на емоції інших людей, особливо якщо до вас проявляють агресію. Відповідаючи на крик криком ви не зможете нічого вирішити, а ось зберігаючи впевнений та спокійний тон ви дасте зрозуміти опоненту, що і йому варто заспокоїтися.

Говоріть

Часто маючи на увазі одне, вголос ми вимовляємо зовсім інше через що і спалахують конфлікти, тому важливо правильно формулювати свої думки. Наприклад, замість "Від тебе ніколи не дочекаєшся схвалення" варто використовувати "Мені важливо почути від тебе зворотний зв'язок, щоб розуміти, чи все в порядку".