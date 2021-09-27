Реформа шкільного харчування: чим будуть годувати дітей

Вимоги до раціону учнів переглянули на державному рівні. Їжа повинна бути збалансованою, різноманітною і корисною для дітей, повідомляє Факти.

Реформа шкільного харчування передбачає кілька ключових моментів, розповів керівник Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець.

Ось ці ключові моменти: