Реформа шкільного харчування: чим будуть годувати дітей

Реформа шкільного харчування: чим будуть годувати дітей

Вимоги до раціону учнів переглянули на державному рівні. Їжа повинна бути збалансованою, різноманітною і корисною для дітей, повідомляє Факти.

Реформа шкільного харчування передбачає кілька ключових моментів, розповів керівник Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. 

Ось ці ключові моменти:

  • Обмежили кількість цукру — не більше ніж 25 грамів на день замість колишніх 70.
  • Максимально знизили кількість солі (до п'яти грамів) замість безконтрольного її вживання. Виключили з раціону сосиски, ковбаси та інші виготовлені промисловим способом продукти, що містять надлишок солі. Її можна вживати тільки йодовану і лише для приготування їжі.
  • Близько 75 відсотків продуктів повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злаки, фрукти, ягоди. Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на п'ять днів або трьох разів на шість-сім днів.
  • Перевага віддається цілозерновим хлібобулочним виробам з високим вмістом клітковини і додаванням висівок, насіння.
  • М'ясні страви комбінуються з овочевими гарнірами або салатами.
  • Забороняється використання соусів і майонезів, крім кетчупу з високим вмістом томатів.
  • Під час їжі повинна бути доступною питна вода, сік в обмеженій кількості без додавання цукру або підсолоджувачів.
  • У шкільних буфетах забороняється реалізація кондитерських виробів з кремом та морозива. Також не дозволяється продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників та ароматизаторів, газовані напої, м'ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, непастеризовані соки і молочні продукти, каву та гриби.
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