Реформа шкільного харчування: чим будуть годувати дітей
Вимоги до раціону учнів переглянули на державному рівні. Їжа повинна бути збалансованою, різноманітною і корисною для дітей, повідомляє Факти.
Реформа шкільного харчування передбачає кілька ключових моментів, розповів керівник Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець.
Ось ці ключові моменти:
- Обмежили кількість цукру — не більше ніж 25 грамів на день замість колишніх 70.
- Максимально знизили кількість солі (до п'яти грамів) замість безконтрольного її вживання. Виключили з раціону сосиски, ковбаси та інші виготовлені промисловим способом продукти, що містять надлишок солі. Її можна вживати тільки йодовану і лише для приготування їжі.
- Близько 75 відсотків продуктів повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злаки, фрукти, ягоди. Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на п'ять днів або трьох разів на шість-сім днів.
- Перевага віддається цілозерновим хлібобулочним виробам з високим вмістом клітковини і додаванням висівок, насіння.
- М'ясні страви комбінуються з овочевими гарнірами або салатами.
- Забороняється використання соусів і майонезів, крім кетчупу з високим вмістом томатів.
- Під час їжі повинна бути доступною питна вода, сік в обмеженій кількості без додавання цукру або підсолоджувачів.
- У шкільних буфетах забороняється реалізація кондитерських виробів з кремом та морозива. Також не дозволяється продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників та ароматизаторів, газовані напої, м'ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, непастеризовані соки і молочні продукти, каву та гриби.