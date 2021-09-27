Золотовалютні резерви України за 2 роки зросли майже на $10 млрд

Протягом останніх двох років в Україні спостерігається позитивна тенденція збільшення золотовалютних резервів (ЗВР) країни. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє UBR.

Він вказав, що ЗВР - своєрідна фінансова подушка безпеки, як і в будь-якій країні.

"Не дивлячись на економічні виклики, які супроводжують нашу державу, золотовалютні резерви НБУ станом на 1 вересня 2021 року становили $31,6 млрд, що на 8%, або на $2,551 млрд, більше, ніж роком раніше", - зазначив парламентарій.

Гетманцев продовжив: "Якщо два роки тому наші золотовалютні резерви становили $22 млрд, то за час роботи парламенту ІХ скликання вони виросли на 43,6% і досягли рівня квітня 2012 року". Зростання за два роки склало $9,6 млрд.

Варто зазначити, що курс валют на 1 вересня 2019 року був - 25,23 грн/дол., а 1 вересня 2021 року - 26,89 грн/дол.