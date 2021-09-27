Лікар розповів, як захистити очі від сухості під час опалювального сезону

Знижена вологість повітря в приміщеннях через горячи батареї некомфортна для самопочуття: сохнуть слизові носа, губ, очей, висихає шкіра рук і обличчя, виникають дерматити. Офтальмолог Сергій Хомяков розповів, що потрібно робити в таких випадках, повідомляє Російська газета.

В офтальмології виділяють окрему нозологічну форму - синдром сухого ока. Вона розвивається на тлі внутрішніх причин, пов'язаних з тим, що слізна плівка, яка покриває всю очну поверхню (рогівку, кон'юнктиву), стає нестабільною. Час її розриву скорочується, і вона швидко руйнується. Через це знижуються захисні властивості очної поверхні, підтримується хронічне запалення.

Око червоніє, виникає відчуття чужорідного тіла в оці, біль і різь при морганні, відчуття дряпання очі століттям, скоринки і "злиплі очі" вранці. Такий стан посилюється при впливі сухого повітря.

"Коли включають централізоване опалення, і радіатори в квартирах починають нагрівати повітря, він стає сухим, відносна вологість падає до 10-20%, - пояснює лікар-офтальмолог, доктор медичних наук Сергій Хомяков. У людей, що мають проблеми з ліпідною мантією шкіри , вода швидше випаровується і виникає сухість шкіри і слизових ".

Схоже стан розвивається і на слизовій оболонці носа.

Зазвичай "сухий синдром" розвивається у людей, що мають метаболічні порушення. У абсолютно здорової людини при дотриманні правильного питного режиму "сухий синдром" не розвивається.

Для того, щоб уникнути сухості слизових оболонок, потрібно нормалізувати мікроклімат в приміщенні - температура 21 ºС, відносна вологість понад 50%. Це особливо важливо, якщо в будинку є маленькі діти.

Зазвичай мікроклімат краще в тих приміщеннях, де багато домашніх рослин, а також якщо регулярно проводиться вологе прибирання. Але якщо цього не достатньо, для підтримки оптимальної вологості можна використовувати зволожувачі повітря.

Також фахівці рекомендують використовувати зволожуючі спреї для носоглотки - з морською водою, для особи. Є і спеціальні очні краплі, які знімають ефект "сухого ока", використовувати їх потрібно за рекомендацією офтальмолога.